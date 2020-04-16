Томские компании возвращаются к работе

16 Апр 2020 2020-04-16T05:18:25+03:00

Среди тех, кому разрешили вернуться к работе - парикмахерские Фото: из открытых источников

За два дня подано почти 4 тысячи уведомлений о возобновлении деятельности

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На этой неделе губернатор Томской области подписал распоряжение, в котором указан перечень отраслей, чьи предприятия могут снова начать работу. За два дня этой возможностью воспользовались 3 917, оставив уведомления на специальном портале.

Чтобы возобновить деятельность, организации, внесенной в перечень, нужно заполнить на сайте работа.томск.рф специальную форму, прикрепить к ней письмо на фирменном бланке с печатью и подписать там же декларацию о соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19.

Сервис автоматически проверит ОКВЭД компании и сообщит, если ее деятельность все еще под запретом из-за пандемии коронавируса. Уведомления предприятий, которым разрешено вернуться к работе, отправятся напрямую в администрацию Томской области.

Для органов власти сайт автоматически формирует статистику о количестве работающих в регионе предприятий и численности людей, которые продолжают трудиться удаленно или в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU