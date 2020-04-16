2020-04-16T04:59:52+03:00
Здоровье

Вакцинопрофилактика в вопросах и ответах: в томском Роспотребнадзоре работает «горячая» линия

Задать свои вопросы можно до 29 апреля
Елена Реутова
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Томичи могут задать специалистам все интересующие их вопросы о прививкахТомичи могут задать специалистам все интересующие их вопросы о прививкахФото: из открытых источников
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В связи с проведением Европейской недели иммунизации, в Управлении Роспотребнадзора по Томской области с 15 по 29 апреля 2020 года будет работать «горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики.

Специалисты отдела эпидемиологического надзора проконсультируют и ответят на интересующие вопросы, касающиеся иммунизации населения, Национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций.

Задать свой вопрос можно в рабочее время по телефонам: 8-800-350-44-55, 8 (3822)44-67-32, 8(3822)26-55-45. Также информацию можно получить в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области по телефону: 8 (3822) 40-69-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вакцинопрофилактика в вопросах и ответах: в томском Роспотребнадзоре работает «горячая» линия
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