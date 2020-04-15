Коронавирус в Томске, последние новости на 16 апреля 2020 года: один из пациентов с COVID-19 переведен на ИВЛ
По данным на 16 апреля, в Томской области новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, но самочувствие одного из заболевших ухудшилось.
Один из семи заболевших коронавирусом, госпитализированных в респираторный госпиталь Томска, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как средне-тяжелое из-за сопутствующих хронических заболеваний.
- Состояние остальных ближе к удовлетворительному, - отметил на ежедневном брифинге заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
Он не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU