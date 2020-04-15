2020-04-15T21:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 16 апреля 2020 года: один из пациентов с COVID-19 переведен на ИВЛ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 16 апреля 2020 года
Елена Реутова
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На данный момент в Томской области зарегиcтрировано 15 случаев заболевания COVID-19На данный момент в Томской области зарегиcтрировано 15 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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По данным на 16 апреля, в Томской области новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, но самочувствие одного из заболевших ухудшилось.

Один из семи заболевших коронавирусом, госпитализированных в респираторный госпиталь Томска, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как средне-тяжелое из-за сопутствующих хронических заболеваний.

- Состояние остальных ближе к удовлетворительному, - отметил на ежедневном брифинге заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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