Храмы Томска будут закрыты для прихожан в Пасху из-за коронавируса
По предписанию главного санитарного врача Томской области все церковные службы обязаны проводиться без прихожан в период с 15 по 19 апреля. Однако, как отмечается, этот период может быть продлен.
- Это решение принято для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, - пояснил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
Это означает, что Пасхальные службы также пройдут без прихожан. При поддержке администрации Томской области будет организована прямая телевизионная и интернет-трансляция Пасхального богослужения.
Ранее Митрополит Томский и Асиновский рассказал верующим, как отметить Пасху дома.
ИСТОЧНИК KP.RU