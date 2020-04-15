2020-04-15T14:10:51+03:00
Общество

Храмы Томска будут закрыты для прихожан в Пасху из-за коронавируса

Такое решение принято для безопасности верующих
Елена Реутова
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Двери храмов во время Пасхальных служб будут закрытыДвери храмов во время Пасхальных служб будут закрытыФото: из открытых источников
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По предписанию главного санитарного врача Томской области все церковные службы обязаны проводиться без прихожан в период с 15 по 19 апреля. Однако, как отмечается, этот период может быть продлен.

- Это решение принято для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, - пояснил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Это означает, что Пасхальные службы также пройдут без прихожан. При поддержке администрации Томской области будет организована прямая телевизионная и интернет-трансляция Пасхального богослужения.

Ранее Митрополит Томский и Асиновский рассказал верующим, как отметить Пасху дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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