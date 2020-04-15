Мэрия Томска рекомендовала снизить подачу отопления в теплую погоду

15 Апр 2020 2020-04-15T13:22:14+03:00

Если на улице тепло, то зачем в квартире жара? Фото: из открытых источников

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Соответствующие письма были направлены районными администрациями руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и в другие организации.

В них специалисты жилищно-коммунальных отделов обратили внимание на необходимость снижения интенсивности отопления жилого фонда при установлении благоприятных погодных условий.

– В Томске установилась теплая погода, и многие жители обращают внимание на необходимость экономии тепловых ресурсов. В связи с этим мы рекомендовали жилищным организациям провести регулировку подачи теплоносителя в обслуживаемый жилой фонд. Это позволит создать благоприятный микроклимат в квартирах и сэкономить на оплате за тепло, – подчеркнул заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

В ходе еженедельных отчетов районным администрациям на этой неделе представители жилищных организаций сообщили о проделанной работе. Так, большинство многоквартирных домов оснащены автоматическими узлами управления и при повышении температуры воздуха на улице автоматически снижается подача ресурса в квартиры. По тем адресам, где существует техническая возможность, расход теплоносителя также должен быть скорректирован. Также по ряду адресов по решению жителей были направлены обращения в ресурсоснабжающую организацию о снижении количества тепла, подаваемого в квартиры.

В свою очередь, администрация города рекомендует томичам при наличии технической возможности установить автоматические регулирующие устройства во внутридомовых системах теплоснабжения. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, для этого собственникам помещений необходимо инициировать и провести общее собрание, на котором необходимо принять решение о выполнении работ и порядке их финансирования. После проведения общего собрания собственников многоквартирного дома, в сегодняшних условиях сделать это можно дистанционно, оформленный протокол должен быть направлен в управляющую организацию для исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU