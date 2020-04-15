Коронавирус в Томске: пациент с COVID-19 переведен на ИВЛ
Один из пациентов, госпитализированных ранее в медицинское учреждение Томска с коронавирусной инфекцией, подключен к аппарату ИВЛ.
- Со вчерашнего дня он перешел в среднетяжелую форму течения заболевания. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Пациент молодой, имеет достаточно тяжелую сопутствующую патологию, в том числе хронические вирусные заболевания, которые сопряжены со снижением активности иммунной системы, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
Он также не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.
Ранее сообщалось ранее, 8 из 15 заболевших коронавирусной инфекцией в Томской области – участники одного семейного мероприятия. Один уже выписан из больницы. Взяты пробы более, чем у 200 человек, с которыми контактировали заболевшие.
ИСТОЧНИК KP.RU