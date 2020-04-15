Жители Томской области не должны уходить далеко от дома

15 Апр 2020 2020-04-15T12:17:13+03:00

Передвижения местных жителей по городам и селам региона существенно ограничены Фото: из открытых источников

Они могут приобретать товары только в ближайших к дому или работе магазинах

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Соответствующие поправки внесены сегодня, 15 апреля, в распоряжение администрации Томской области о введении режима функционирования «повышенная готовность» в регионе.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Он напомнил, что режим полной самоизоляции в Томской области действует до 30 апреля. В этот период жителям рекомендовано при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, ограничить поездки по территории и за пределы Томской области, воздержаться от посещения религиозных объектов.

Жители Томской области обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту работы и обратно, если работа официально не приостановлена и не осуществляется в дистанционном режиме; посещения ближайших к дому или работе магазинов; выгула домашних животных не далее 200 метров от дома, выноса мусора до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Сотрудники полиции вправе проверить документы, установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU