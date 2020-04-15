2020-04-15T12:03:08+03:00
Происшествия

Следственный комитет РФ по Томской области ищет маму-«кукушку»

Девушка родила и бросила малышку в подъезде дома в Томске
ИГОРЬ ТЮРИН
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Девушке ребенок оказался не нуженДевушке ребенок оказался не нуженФото: из открытых источников
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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ст. 106 УК РФ, разыскивается женщина, родившая и оставившая 18.01.2020 своего новорожденного ребенка женского пола в подъезде № 7 дома № 2 по ул. Бирюкова в г. Томске.

Приметы: На вид 17-20 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, внешне похожа на русскую, волосы темные (крашенные), длина волос – ниже плеч, лицо округлое, щеки выпуклые, кожа лица чистая, глаза темные, брови черные, нос «курносый», рот средний.

Была одета в вязаную шапку, короткую белую куртку стеганную в широкую горизонтальную полоску, облегающие брюки черного цвета.

Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, а также сведениями о женщинах, находившихся в состоянии беременности, и по прошествии времени не имеющих ребенка, просим сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по телефонам: 8-913-811-49-30, 600-334, 66-13-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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