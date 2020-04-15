Технологии объединят томские вузы в единый «Цифровой университет»

15 Апр 2020 2020-04-15T11:38:33+03:00

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Три томских вуза – ТПУ, ТГУ и ТУСУР – совместно реализуют проект «Цифровой университет». Он позволит обмениваться лучшими практиками в сфере цифровизации и создать единую систему управления научным оборудованием, библиотеками и другими ресурсами.

– Глобальная задача – это управление университетами Томска на новом уровне. С опорой на настоящие данные, моделирование всех видов деятельности вузов вместе и по отдельности, глубокую аналитику и прогнозы, – говорит проректор ТПУ по цифровизации Александр Фадеев. – В основе всего лежит сбор больших данных о том, что происходит в университетах Томска. Очень важно, чтобы они были «чистыми» – то есть регистрировались в системах автоматически, и были защищены от внесения изменений человеком.

На основе таких данных можно создать единую систему управления некоторыми ресурсами. Например – аудиторный фонд: в будущем студенты (в том числе смешанные группы из разных вузов) и преподаватели смогут пользоваться аудиториями разных университетов. Также у каждого университета есть уникальные лабораторные установки, сложные приборы, и пока нет механизма, который бы позволил сотрудникам одного вуза прийти и свободно воспользоваться оборудованием в другом вузе. Решить эту проблему может помочь, например, единая система пропусков в томских университетах. Система даст информацию о том, как сотрудники и студенты курсируют между корпусами, лабораториями, общежитиями, каким научным оборудованием они пользуются.

ИСТОЧНИК KP.RU