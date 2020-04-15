В Томской области Toyota улетела в кювет и опрокинулась, пострадал юноша
17-летний юноша пострадал при опрокидывании иномарки на 8 километре автодороги река Обь – Мельниково в Шегарском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд иномарки с проезжей части и опрокидывание.
С травмами 17-летний юноша-пассажир доставлен в больницу.
Права управления транспортными средствами мужчина, управлявший автомобилем, не имеет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU