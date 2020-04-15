2020-04-15T11:18:42+03:00
Происшествия

В Томской области Toyota улетела в кювет и опрокинулась, пострадал юноша

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, 17-летний пассажир получил травмы
ИГОРЬ ТЮРИН
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В Томской области некоторые продолжают ездить без правВ Томской области некоторые продолжают ездить без правФото: из открытых источников
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17-летний юноша пострадал при опрокидывании иномарки на 8 километре автодороги река Обь – Мельниково в Шегарском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд иномарки с проезжей части и опрокидывание.

С травмами 17-летний юноша-пассажир доставлен в больницу.

Права управления транспортными средствами мужчина, управлявший автомобилем, не имеет. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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