Специальные вакуумные автомобили «ТомскСАХ» пылесосят Томск

15 Апр 2020 2020-04-15T10:55:51+03:00

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Сегодня специально оборудованные для вакуумной очистки улиц машины Dulevo и JOHNSTON работают на участках пр. Кирова, улиц Учебной, Кулагина, Герцена, Московского тракта, пр. Фрунзе, на площади у вокзала Томск-I областного центра. Также они увлажняют проезжую часть. Всего в механизированном содержании города задействовано в среду 44 единицы спецтехники.

Вакуумно-подметальные машины также работают на участках ул. Белинского, Лебедева, Алтайской, Набережной реки Ушайки и в других местах города. Эта техника движется со скоростью до 12 км/час, за один проход убирая до 2,5 метров ширины проезжей части.

В среду днем бригады «ТомскСАХ» также очищают от скопившегося за зиму песка прибордюрные полосы по ул. Яковлева, пр. Ленина и Фрунзе и на Коммунальном мосту. Плиточные тротуары моют на ул. Красноармейской, перильные и барьерные ограждения по ул. 1-й Рабочей. Эффективно продуманная технология уборки снега в зимний сезон позволила «ТомскСАХ» перейти на летний режим работы еще в конце марта. Это значит, что до мая коммунальные службы наведут порядок на большей территории.

За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли на полигон 136 тон уличного смета и 50 «кубометров» мусора в мешках.

ИСТОЧНИК KP.RU