В районах Томской области стартовали весенне-полевые работы
Первыми в регионе на поля вышли аграрии Томского и Зырянского районов — работники сельхозпредприятия «Сибирское зерно» и фермерского хозяйства Котлярова.
По данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, хозяйства начали подкормку почв минеральными удобрениями, боронование озимых и многолетних кормовых трав, приступили к прибивке влаги на пашне. Работы по сохранению влаги выполнены на первых 250 гектарах, боронование — на 310 га, минеральные удобрения внесены на площади 140 га.
В связи с теплой зимой и ранней весной полевые работы в этом году начались на десять дней раньше, чем в 2019-м.
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