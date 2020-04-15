В районах Томской области стартовали весенне-полевые работы

15 Апр 2020 2020-04-15T10:24:43+03:00

В этом году аграрии приступили к ним на десять дней раньше,чем обычно

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Первыми в регионе на поля вышли аграрии Томского и Зырянского районов — работники сельхозпредприятия «Сибирское зерно» и фермерского хозяйства Котлярова.

По данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, хозяйства начали подкормку почв минеральными удобрениями, боронование озимых и многолетних кормовых трав, приступили к прибивке влаги на пашне. Работы по сохранению влаги выполнены на первых 250 гектарах, боронование — на 310 га, минеральные удобрения внесены на площади 140 га.

В связи с теплой зимой и ранней весной полевые работы в этом году начались на десять дней раньше, чем в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU