2020-04-15T10:24:43+03:00
Общество

В районах Томской области стартовали весенне-полевые работы

В этом году аграрии приступили к ним на десять дней раньше,чем обычно
Алиса Селезнева
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Начало битвы за урожай положено.Начало битвы за урожай положено.Фото: из открытых источников
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Первыми в регионе на поля вышли аграрии Томского и Зырянского районов — работники сельхозпредприятия «Сибирское зерно» и фермерского хозяйства Котлярова.

По данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, хозяйства начали подкормку почв минеральными удобрениями, боронование озимых и многолетних кормовых трав, приступили к прибивке влаги на пашне. Работы по сохранению влаги выполнены на первых 250 гектарах, боронование — на 310 га, минеральные удобрения внесены на площади 140 га.

В связи с теплой зимой и ранней весной полевые работы в этом году начались на десять дней раньше, чем в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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