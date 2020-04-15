Прокуратура потребовала убрать из Интернета персональные данные 300 томских селян
Прокуратура Томского района проверила исполнение органами местного самоуправления законодательства о персональных данных. Согласно его требованиям, обрабатывать, хранить и распространять персональные данные можно только после получения согласия их владельца.
-Проверка показала, что на официальных сайтах администраций Октябрьского, Наумовского и Новорождественского сельских поселений размещены правовые акты, содержащие фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства 300 местных жителей, нуждающихся в древесине для собственных нужд. При этом разрешение на распространение персональных данных у данных граждан не истребовалось.- сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По представлениям прокурора Томского района, незаконно размещенные персональные данные граждан с интернет-сайтов администраций удалены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU