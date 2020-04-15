Прокуратура потребовала убрать из Интернета персональные данные 300 томских селян

15 Апр 2020 2020-04-15T09:45:36+03:00

Они были размещены на сайтах без согласия владельцев

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Прокуратура Томского района проверила исполнение органами местного самоуправления законодательства о персональных данных. Согласно его требованиям, обрабатывать, хранить и распространять персональные данные можно только после получения согласия их владельца.

-Проверка показала, что на официальных сайтах администраций Октябрьского, Наумовского и Новорождественского сельских поселений размещены правовые акты, содержащие фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства 300 местных жителей, нуждающихся в древесине для собственных нужд. При этом разрешение на распространение персональных данных у данных граждан не истребовалось.- сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По представлениям прокурора Томского района, незаконно размещенные персональные данные граждан с интернет-сайтов администраций удалены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU