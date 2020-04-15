Юные томичи стали лучшими на Всероссийской музыкальной олимпиаде

15 Апр 2020 2020-04-15T09:28:00+03:00

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Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада каждую весну традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В этом году из-за коронавирусной пандемии, она состоялась в дистанционном формате. Томск представляли на ней воспитанники Детской школы искусств № 3.

По результатам выполнения конкурсных заданий учащиеся 5-7-х классов Полина Климова, Валерия Нохрина, Елизавета Кутелева, София Петрова, Андрей Юшманов, Егор Шипунов и Ксения Баянова, были удостоены званий Лауреатов первой степени.

Уточняется, что группа ДШИ № 3 для интенсивной подготовки по музыкально-теоретическим предметам была сформирована в сентябре 2019 года и это первый опыт ее участия в состязаниях федерального уровня.

Качество образования в школах искусств Томска в последние годы растет, в том числе, благодаря масштабному обновлению материально-технической базы ДШИ.

- Так, в прошлом году из городского бюджета на эти цели было выделено в общей сложности 9,3 млн рублей. За счет данных средств для ДМШ№ 2 приобретены акустическое пианино, домра и виолончель. Детская школа искусств №1 им. Рубинштейна получила акустическое фортепиано и трехструнную домру. Школа искусств №3 закупила два акустических пианино. Музыкальная школа №4 – акустическое пианино и аккордеон. Школа искусств №5 - акустическое фортепиано, аккордеон и баян. Школа искусств №8 – кабинетный рояль и детский баян. – сообщает пресс-служба мэрии.

Также по национальному проекту «Культура» в музыкальные школы города были переданы пять комплектов духовых инструментов: флейты, гобои, кларнеты, фаготы, тубы, саксофоны, тромбоны, трубы. Это позволило открыть обучение по новым специальностям и создать сводный детский духовой оркестр. Оборудование отечественного производства стоимостью более 11,5 млн. рублей было приобретено за счет средств федерального бюджета и передано в детские школы искусств № 1,3,5 и детские музыкальные школы №2 и №4. Также на федеральные средства приобретены пианино для каждой ДМШ и ДШИ областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU