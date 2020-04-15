Томичка поверила звонку сотрудника «банка» и лишилась 200 тыс. рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T08:43:31+03:00

Настоящие сотрудники банков никогда не просят сообщать смс коды Фото: из открытых источников

Мошенники убедили женщину, что с ее карты совершаются незаконные операции

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке 1993 года рождения.

По предварительным данным, молодой женщине на сотовый телефон поступил звонок с номера «+7495…», в ходе которого неизвестный представился сотрудником одного из банков и пояснил, что с ее банковской карты совершаются незаконные действия.

-Для блокировки данных операций необходимо сообщить данные банковской карты и коды из смс-сообщений Потерпевшая выполнила указания злоумышленников, после чего с ее счета было списано около 200 000 рублей.- сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание томичей на необходимость быть бдительными, не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499….,а также проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного смс-сообщения или телефонного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).

Стражи порядка уточняют, что настоящие сотрудники банков никогда не просят сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU