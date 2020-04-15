Томичка поверила звонку сотрудника «банка» и лишилась 200 тыс. рублей
В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке 1993 года рождения.
По предварительным данным, молодой женщине на сотовый телефон поступил звонок с номера «+7495…», в ходе которого неизвестный представился сотрудником одного из банков и пояснил, что с ее банковской карты совершаются незаконные действия.
-Для блокировки данных операций необходимо сообщить данные банковской карты и коды из смс-сообщений Потерпевшая выполнила указания злоумышленников, после чего с ее счета было списано около 200 000 рублей.- сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание томичей на необходимость быть бдительными, не отвечать звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…..или +7499….,а также проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного смс-сообщения или телефонного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).
Стражи порядка уточняют, что настоящие сотрудники банков никогда не просят сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды, поступившие на телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU