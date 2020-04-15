2020-04-15T08:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: в Томской области проведено свыше 5,5 тыс. тестов на COVID-19

Из них 140 – только за минувшие сутки
Алиса Селезнева
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В Томской области 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.В Томской области 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.Фото: из открытых источников
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- По состоянию на 14 апреля в Томской области проведено 5756 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), из них 140 за последние сутки. - сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательное обследование проводится лицам, вернувшимся на территорию Российской Федерации из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний, контактным с больным COVID-2019, всем пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония», лицам, старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, медицинским работникам, имеющим риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах.

-В список лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19 на территории региона, включены лаборатории ОГАУЗ "Областная клиническая больницы", ООО "Медицинский научно-практический центр", ООО "ЛСД", ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (г. Северск). – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, эти организации оснащены необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения лабораторных исследований, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности.

Ранее сообщалось, что, начиная с 14 апреля, пробы томичей на коронавирус больше не будут направляться для подтверждения в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это сократит время на получение результатов анализов, и соответственно, позволит более оперативно выявлять лиц, контактировавших с заболевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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