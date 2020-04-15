2020-04-15T08:00:13+03:00
Происшествия

При пожаре дачного домика в томском селе погиб мужчина

Его личность и причины возгорания устанавливаются
Алиса Селезнева
Поделиться:
фото :ГУ МЧС России по Томской областифото :ГУ МЧС России по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в селе Иштан Кривошеинского района поступило в дежурную службу МЧС 15 апреля, около четырех часов утра.

-Загорелся бревенчатый дом, переоборудованный под дачу, на улице Колхозной. На момент прибытия первого подразделения здание было полностью охвачено огнем. В результате сгорели обрешетка крыши, потолочное перекрытие; обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 64 кв.метра. При разборе обрушившихся конструкций было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается — говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области.

Пожар был ликвидирован в 05:47. В тушении огня были задействованы две единицы техники и шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура потребовала убрать из Интернета персональные данные 300 томских селян
Юные томичи стали лучшими на Всероссийской музыкальной олимпиаде
Томичка поверила звонку сотрудника «банка» и лишилась 200 тыс. рублей
Роспотребнадзор: в Томской области проведено свыше 5,5 тыс. тестов на COVID-19
При пожаре дачного домика в томском селе погиб мужчина
Митрополит Томский и Асиновский рассказал, как встретить Пасху дома
Завтра Томский театр юного зрителя отметит свой день рождения в онлайне
«Томскэнергосбыт» упростил порядок перехода на электронные квитанции
Ледоход на Оби: более 200 километров за сутки
Общественный транспорт в Томске дезинфицируют дважды в день
Для поддержки предпринимателей в Томской области перенесены сроки ряда госзакупок
Коронавирус в Томске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 8 из 15 заболевших в регионе знакомы между собой
Тесты томичей на коронавирус больше не будут проходить подтверждение в «Векторе»
В Томске на участке улицы Елизаровых завтра перекроют движение
Половина заболевших коронавирусом в Томской области заразилась от одного человека
В Томской области более 27 тысяч звонков приняла горячая линия по коронавирусной инфекции
В Томской области начались весенние палы
В Томской области трудоустроены в учреждения бюджетной сферы уже 95 школьников
В Томской области продолжают воровать лес. На этот раз факт зафиксирован в Мельниково
Коронавирус в Томске: выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19
Авторитетный журнал Materials Horizons рассказал о молодом ученом из томского вуза
Более 3000 профилактических бесед провели добровольные народные дружины Томска
Защитных масок хватит на всех: томские ателье изготавливают 63 тысячи изделий в сутки
Мошенники под видом стражей порядка вымогали с томича "взятку" за отсутствие тепловизора