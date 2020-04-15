При пожаре дачного домика в томском селе погиб мужчина
Сообщение о пожаре в селе Иштан Кривошеинского района поступило в дежурную службу МЧС 15 апреля, около четырех часов утра.
-Загорелся бревенчатый дом, переоборудованный под дачу, на улице Колхозной. На момент прибытия первого подразделения здание было полностью охвачено огнем. В результате сгорели обрешетка крыши, потолочное перекрытие; обгорели стены внутри и снаружи. Площадь пожара составила 64 кв.метра. При разборе обрушившихся конструкций было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается — говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области.
Пожар был ликвидирован в 05:47. В тушении огня были задействованы две единицы техники и шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU