2020-04-15T07:39:36+03:00
Общество

Митрополит Томский и Асиновский рассказал, как встретить Пасху дома

В преддверии главного христианского праздника Ростислав призвал верующих не подвергать опасности свое здоровье
Елена Реутова
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Ростислав призвал верующих воздержаться от посещения храмов в ПасхуРостислав призвал верующих воздержаться от посещения храмов в Пасху
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19 апреля православные будут отмечать главный христианский праздник. Обычно в этот день храмы полны прихожанами, но в условиях распространения коронавиурсной инфекции это небезопасно. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав обратился к верующим и рассказал, как встретить Пасху дома, не подвергая опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

- Нам скорбно осознавать, что именно эти дни эпидемии приходятся на дни Святой Пасхи, но следуя призывам и указаниям светских властей, мы должны принять с вами все меры для того, чтобы не быть источником заражения для других людей и не заразиться самим, беречь свое здоровье. Что касается Пасхальных богослужений, конечно же, и здесь мы должны по возможности уберечь себя и своих ближних от большого скопления людей. Тот, кто имеет возможность, оставайтесь дома, потому что ничто не может нас отделить от воскресшего Христа Спасителя, - обратился к верующим митрополит.

Он обратил внимание, что освятить свои куличи, а также другие Пасхальные трапезы, которыми верующие обычно разговляются в день святого воскресения Христова, можно дома, окропив их святой водой.

Также Митрополит напомнил, что посещение кладбищ в праздничные дни не имеет церковных корней и зародилась в советское время, когда многие люди не могли посещать храмы.

- Поэтому не будет ничего особенно страшного и трагичного, если в этом году мы воздержимся от посещения дорогих нам погостов. Ведь главное для усопших – это наша молитва о них, а помолиться мы можем и дома, вознеся горячую, усердную молитву о тех, кого мы любили здесь, и кому желаем вечного упокоения в жизни будущего века, - сказал Ростислав.

При поддержке администрации Томской области будет организована прямая телевизионная и интернет-трансляция Пасхального богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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