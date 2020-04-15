Завтра Томский театр юного зрителя отметит свой день рождения в онлайне

15 Апр 2020 2020-04-15T07:16:59+03:00

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16 апреля Томскому ТЮЗу исполнится 40 лет. Напомним, в этот день в 1980 году состоялась премьера первого спектакля нового областного театра – «Синие кони на красной траве» по пьесе Михаила Шатрова. Основу труппы составил курс выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Первый директор Александр Николаев, главный режиссер Наталья Пономарева и главный художник Евгений Ельчин также были из Ленинграда.

В сообщении от имени коллектива ТЮЗа говорится: «Мы хотели сделать этой юбилей особенным, но даже не надеялись, что получится настолько. Действует ли магия театра, когда в зале нет зрителей, а на сцене артистов? Мы докажем, что действует. 16 апреля в 19 часов мы приглашаем всех своих друзей, в какой бы части света они не находились, отметить этот праздник вместе». Увидеть праздничное действо можно в группе Томского ТЮЗа в сети «ВКонтакте». Ссылка на трансляцию будет доступна без ограничений.

В театре напоминают, что все билеты, которые зрители приобрели на март и апрель, действительны до конца 2020 года. По ним можно будет посетить спектакли, когда станет известна их точная дата.

ИСТОЧНИК KP.RU