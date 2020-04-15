2020-04-15T06:36:19+03:00
Общество

«Томскэнергосбыт» упростил порядок перехода на электронные квитанции

Бесконтактные платежки обеспечат соблюдение требований по профилактике коронавируса
Антонина Ленская
Поделиться:
«Томскэнергосбыт» предлагает получать квитанции и все необходимые услуги в режиме онлайн.«Томскэнергосбыт» предлагает получать квитанции и все необходимые услуги в режиме онлайн.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

АО «Томскэнергосбыт» в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции упрощает своим клиентам порядок перехода с бумажной квитанции по оплате электроэнергии и других услуг ЖКХ на электронную версию. Бесконтактная доставка гарантирует соблюдение плательщиками режима самоизоляции.

Теперь для того, чтобы получить электронный счет, жителям Томской области достаточно предоставить в компанию адрес своей электронной почты, на который они хотели бы получать квитанции. Электронная версия квитанции полностью сохраняет формат привычного бумажного документа и при этом отвечает всем требованиям безопасности.

Направлять адрес электронной почты с указанием лицевого счета можно по электронному адресу АО «Томскэнергосбыт»: anketa@tomskenergosbyt.ru. Оплатить электронную квитанцию можно с помощью банковской карты, используя онлайн сервисы.

При этом сохраняется и привычный способ дистанционного взаимодействия с компанией посредством Единого личного кабинета для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура потребовала убрать из Интернета персональные данные 300 томских селян
Юные томичи стали лучшими на Всероссийской музыкальной олимпиаде
Томичка поверила звонку сотрудника «банка» и лишилась 200 тыс. рублей
Роспотребнадзор: в Томской области проведено свыше 5,5 тыс. тестов на COVID-19
При пожаре дачного домика в томском селе погиб мужчина
Митрополит Томский и Асиновский рассказал, как встретить Пасху дома
Завтра Томский театр юного зрителя отметит свой день рождения в онлайне
«Томскэнергосбыт» упростил порядок перехода на электронные квитанции
Ледоход на Оби: более 200 километров за сутки
Общественный транспорт в Томске дезинфицируют дважды в день
Для поддержки предпринимателей в Томской области перенесены сроки ряда госзакупок
Коронавирус в Томске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 8 из 15 заболевших в регионе знакомы между собой
Тесты томичей на коронавирус больше не будут проходить подтверждение в «Векторе»
В Томске на участке улицы Елизаровых завтра перекроют движение
Половина заболевших коронавирусом в Томской области заразилась от одного человека
В Томской области более 27 тысяч звонков приняла горячая линия по коронавирусной инфекции
В Томской области начались весенние палы
В Томской области трудоустроены в учреждения бюджетной сферы уже 95 школьников
В Томской области продолжают воровать лес. На этот раз факт зафиксирован в Мельниково
Коронавирус в Томске: выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19
Авторитетный журнал Materials Horizons рассказал о молодом ученом из томского вуза
Более 3000 профилактических бесед провели добровольные народные дружины Томска
Защитных масок хватит на всех: томские ателье изготавливают 63 тысячи изделий в сутки
Мошенники под видом стражей порядка вымогали с томича "взятку" за отсутствие тепловизора