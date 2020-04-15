«Томскэнергосбыт» упростил порядок перехода на электронные квитанции

15 Апр 2020 2020-04-15T06:36:19+03:00

«Томскэнергосбыт» предлагает получать квитанции и все необходимые услуги в режиме онлайн. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

АО «Томскэнергосбыт» в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции упрощает своим клиентам порядок перехода с бумажной квитанции по оплате электроэнергии и других услуг ЖКХ на электронную версию. Бесконтактная доставка гарантирует соблюдение плательщиками режима самоизоляции.

Теперь для того, чтобы получить электронный счет, жителям Томской области достаточно предоставить в компанию адрес своей электронной почты, на который они хотели бы получать квитанции. Электронная версия квитанции полностью сохраняет формат привычного бумажного документа и при этом отвечает всем требованиям безопасности.

Направлять адрес электронной почты с указанием лицевого счета можно по электронному адресу АО «Томскэнергосбыт»: anketa@tomskenergosbyt.ru. Оплатить электронную квитанцию можно с помощью банковской карты, используя онлайн сервисы.

При этом сохраняется и привычный способ дистанционного взаимодействия с компанией посредством Единого личного кабинета для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU