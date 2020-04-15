2020-04-15T05:30:58+03:00
Общество

Общественный транспорт в Томске дезинфицируют дважды в день

Центр организации и контроля пассажироперевозок проверил проведение санитарной обработки автобусов
Елена Реутова
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Около 30 минут уходит на обработку салонаОколо 30 минут уходит на обработку салона
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Общественный транспорт в условиях распространения коронавирусной инфекции сложно назвать безопасным местом. Соблюдать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра в нем возможно далеко не всегда. Так что важность тщательной дезинфекции поверхностей в нем переоценить сложно. Во вторник специалисты ЦОиКП проверили проведение предрейсового медосмотра и санитарной обработки автобусов на базе компании «ТрансАвто» (они выходят на линию по городскому маршруту №5, а также на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах).

- Автобусы проходят полный комплекс очистки и обработки каждый день по два раза. На конечных остановках дезинфицирующим раствором протирают сидения и поручни. С середины марта была усилена влажная обработка салонов. В среднем, на полную обработку каждого автобуса необходимо 30 минут, - рассказал руководитель компании-перевозчика Юрий Иванов.

Медики дежурят на базе посуточно. Рано утром, когда в рейс отправляется большинство автобусов, работают два врача. Они измеряют у водителей и кондукторов температуру тела, давление, оценивают физиологическое и психическое состояние, и только после отметки в специальном журнале и маршрутном листе выдают допуск к работе.

Руководитель «ЦОиКП» Ольга Свахина отметила, что диспетчеры линейного контроля проверяют при выезде на конечные остановки не только маршрутные автобусы, но и электротранспорт. Полная обработка вагонов дезинфицирующими средствами происходит в депо по вечерам. Однако водители и кондукторы после каждого рейса проводят в салоне влажную уборку – протирают поручни, ручки сидений, сами сидения и пр.

Полная дезинфекция проводится дважды в день Фото: предоставлено пресс-службой

Полная дезинфекция проводится дважды в деньФото: предоставлено пресс-службой

Водителей осматривают медики Фото: предоставлено пресс-службой

Водителей осматривают медикиФото: предоставлено пресс-службой

ИСТОЧНИК KP.RU

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