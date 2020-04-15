Для поддержки предпринимателей в Томской области перенесены сроки ряда госзакупок

15 Апр 2020 2020-04-15T04:56:56+03:00

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Для поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести ряд государственных закупок, запланированных на второе полугодие 2020 года, до конца июня. По поручению главы региона сформирован перечень из 176 закупок на сумму 102 миллиона рублей. Среди них — закупка оргтехники, хозяйственных, строительных и канцелярских товаров, медицинских изделий, продуктов питания. К участию в них приглашаются малые и средние предприятия региона.

- Перенос государственных закупок на более ранний срок позволит нам реально поддержать предпринимателей, пополнить их оборотные средства, сохранить штат работников в непростое для экономики время, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Предприниматели при этом смогут получить консультации о правилах подачи документов на участие в госзакупках в Фонде развития бизнеса. Правда, в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекции, в удаленном режиме - в формате вебинаров.

ИСТОЧНИК KP.RU