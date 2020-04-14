Коронавирус в Томске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 8 из 15 заболевших в регионе знакомы между собой

14 Апр 2020 2020-04-14T21:00:21+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 15 апреля 2020 года

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По данным на 15 апреля, в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 8 из них относятся к одному очагу заражения.

Семь новых случая заболевания в Томской области было зарегистрировано вчера, 14 апреля. Четверо - контактные заболевшего ранее, у троих источник заражения не установлен, при этом двое из них выезжали за пределы региона в Новосибирскую область. Эпидемиологи предполагают, что их заражение произошло в общественном месте, и продолжают работу по выявлению контактов.

Как отметил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев, часть заболевших, диагноз которых подтвержден за последние два дня - это родственники и друзья больного, проживающие с ним в одном муниципальном образовании. Эпидемиологи установили, что заболевшие принимали участие в одних и тех же семейных мероприятиях и встречах.

- Если бы они не игнорировали порядок самоизоляции, случаев заражения среди них было бы меньше. Не исключено, что из этого «очага» еще будут выявлены положительные диагнозы, - подчеркнул Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU