Тесты томичей на коронавирус больше не будут проходить подтверждение в «Векторе»
Как следует из постановления главного санитарного врача России, с 14 апреля пробы на коронавирус больше не требуют подтверждения в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Это связано с тем, что при большом количестве проведенных в регионах тестов, масштаб переподтверждений был очень небольшой. Так, в Томской области проведено уже почти 6 тысяч анализов на коронавирусную инфекцию.
- Это позволит разумно использовать имеющиеся ресурсы. Любые сомнительные пробы при этом принято решение считать положительными, - прокомментировал заместитель руководителя оперативного штаба Иван Деев. – Раньше это называлось первым этапом, после чего мы должны были дождаться подтверждения из «Вектора» и только после этого могли озвучивать информацию. С сегодняшнего дня мы сможем, получая данные тестирования от томских лабораторий, сразу предавать их огласке. Это важно и с позиции работы эпидемиологов, и с позиции работы медицинских организаций.
Также заместитель губернатора отметил, что в случае ложно-положительного результата, повторный анализ будет также проводиться в Томске.
ИСТОЧНИК KP.RU