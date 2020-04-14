Половина заболевших коронавирусом в Томской области заразилась от одного человека

14 Апр 2020 2020-04-14T13:07:20+03:00

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Сегодня стало известно о семи новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Томской области. Четверо из заболевших, как и трое заразившихся, о которых стало известно вчера, были на одном семейном мероприятии. Это близкие контакты - родственники и друзья пациента, информация о котором появилась 8 апреля. Сам он уже выписан из больницы.

Еще трое пациентов, у которых 14 апреля был выявлен коронавирус, – жители Томска.

- Двое из них недавно выезжали в Новосибирск, еще один не выезжал за пределы Томской области и не контактировал с больными, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев. - Мы уже неоднократно говорили, что если есть возможность отложить поездку за пределы региона, лучше ее отложить. Три случая, выявленных после посещения Новосибирска, выявленные за последние два дня, красноречиво это подтверждают.

Из семи заразившихся, о которых стало известно сегодня, трое находится на самоизоляции, остальные госпитализированы в медучреждения, в том числе и в респираторный госпиталь МСЧ №2, их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU