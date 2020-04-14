2020-04-14T13:07:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина заболевших коронавирусом в Томской области заразилась от одного человека

Об этом сегодня рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев
Елена Реутова
Поделиться:
В Томской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19В Томской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно о семи новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Томской области. Четверо из заболевших, как и трое заразившихся, о которых стало известно вчера, были на одном семейном мероприятии. Это близкие контакты - родственники и друзья пациента, информация о котором появилась 8 апреля. Сам он уже выписан из больницы.

Еще трое пациентов, у которых 14 апреля был выявлен коронавирус, – жители Томска.

- Двое из них недавно выезжали в Новосибирск, еще один не выезжал за пределы Томской области и не контактировал с больными, - рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев. - Мы уже неоднократно говорили, что если есть возможность отложить поездку за пределы региона, лучше ее отложить. Три случая, выявленных после посещения Новосибирска, выявленные за последние два дня, красноречиво это подтверждают.

Из семи заразившихся, о которых стало известно сегодня, трое находится на самоизоляции, остальные госпитализированы в медучреждения, в том числе и в респираторный госпиталь МСЧ №2, их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тесты томичей на коронавирус больше будут проходить подтверждение в «Векторе»
В Томске на участке улицы Елизаровых завтра перекроют движение
Половина заболевших коронавирусом в Томской области заразилась от одного человека
В Томской области более 27 тысяч звонков приняла горячая линия по коронавирусной инфекции
В Томской области начались весенние палы
В Томской области трудоустроены в учреждения бюджетной сферы уже 95 школьников
В Томской области продолжают воровать лес. На этот раз факт зафиксирован в Мельниково
Коронавирус в Томске: выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19
Авторитетный журнал Materials Horizons рассказал о молодом ученом из томского вуза
Более 3000 профилактических бесед провели добровольные народные дружины Томска
Защитных масок хватит на всех: томские ателье изготавливают 63 тысячи изделий в сутки
Мошенники под видом стражей порядка вымогали с томича "взятку" за отсутствие тепловизора