2020-04-14T11:46:11+03:00
Происшествия

В Томской области продолжают воровать лес. На этот раз факт зафиксирован в Мельниково

По материалам проверки прокуратуры Шегарского района возбуждено уголовное дело о хищении древесины
ИГОРЬ ТЮРИН
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"Черные лесорубы" были и будут всегда, увы..."Черные лесорубы" были и будут всегда, увы...Фото: из открытых источников
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Прокуратура Шегарского района провела выездную проверку соблюдения требований лесного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконной вырубки более 29 сосен в окрестностях деревни Кулуманы на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении районной администрации.

В результате хищения собственнику срубленной древесины – муниципальному образованию «Шегарский район» – причинен ущерб в сумме более 120 тыс. рублей.

Прокурор района направил материалы проверки в ОМВД России по Шегарскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), расследование которого контролируется прокуратурой района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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