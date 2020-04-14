В Томской области продолжают воровать лес. На этот раз факт зафиксирован в Мельниково
Прокуратура Шегарского района провела выездную проверку соблюдения требований лесного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконной вырубки более 29 сосен в окрестностях деревни Кулуманы на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении районной администрации.
В результате хищения собственнику срубленной древесины – муниципальному образованию «Шегарский район» – причинен ущерб в сумме более 120 тыс. рублей.
Прокурор района направил материалы проверки в ОМВД России по Шегарскому району для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража), расследование которого контролируется прокуратурой района.
ИСТОЧНИК KP.RU