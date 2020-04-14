2020-04-14T11:27:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19

Общее число зараженных в регионе достигло 15 человек
ИГОРЬ ТЮРИН
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Количество больных коронавирусом в Томской области резко увеличилосьКоличество больных коронавирусом в Томской области резко увеличилосьФото: из открытых источников
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На 14 апреля специалисты зафиксировали семь новых случаев коронавирусной инфекции в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 15 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным на понедельник, 13 апреля, в Томской области было зафиксировано восемь случаев заражения COVID-19. Четверо пациентов вылечились, трое проходят лечение в респираторном госпитале томской МСЧ № 2, еще один заболевший изолирован по месту жительства, его самочувствие удовлетворительное. У 10 пациентов МСЧ № 2 анализы на COVID-19 находились на исследовании.

Семь пациентов, у которых диагностировали коронавирус сегодня, ранее также были госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и ждали результатов анализов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 14 апреля в России зарегистрировано 21102 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 1694 человек, 170 умерли.

По данным сайта Worldometers на 14 апреля, заболевших COVID-19 в мире более 1,92 миллиона человек, более 452 тысяч выздоровели, более 119 тысяч человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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