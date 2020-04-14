Авторитетный журнал Materials Horizons рассказал о молодом ученом из томского вуза

14 Апр 2020 2020-04-14T10:37:07+03:00

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Профессор Исследовательской школ физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета Евгения Шеремет стала героем нового проекта о молодых ученых журнала Materials Horizons (Q1, IF 14,356). Это один из самых престижных международных журналов в области материаловедения.

Журнал недавно запустил рубрику, в которой публикуются интервью с молодыми перспективными учеными. Редакция отмечает, что очень избирательно относится к исследователям, которые становятся участниками проекта.

Стать героем рубрики профессору ТПУ предложили после выхода в журнале статьи, посвященной способу получения более качественного графена для гибкой электроники. Евгении Шеремет вместе с коллегами из двух исследовательских школ ТПУ и зарубежных научных центров впервые удалось успешно модифицировать графен, комбинируя два метода: функционализацию солями диазония и лазерную обработку. В результате был получен композитный материал высокого качества со свойствами, позволяющими использовать его в гибкой электронике. Эта статья была высоко оценена редколлегий журнала и выбрана на обложку номера. В интервью изданию профессор ТПУ рассказала об эволюции своего исследования, задачах исследовательской группы, сложностях работы ученого и поделилась советами с молодыми коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU