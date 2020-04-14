Защитных масок хватит на всех: томские ателье изготавливают 63 тысячи изделий в сутки
После того, как появилась первая информация о распространении коронавирусной инфекции, защитные маски исчезли из аптек. Томские производители оперативно отреагировали на возросший спрос. сегодня пошивом многоразовых немедицинских масок из марли, текстильных и нетканых материалов в Томской области занимается 39 компаний и предпринимателей.
Многие производители масок предлагают приобрести средства защиты дистанционно. Заказать на сайте или через аккаунты в социальных сетях можно продукцию предприятий «Универсал Томск», «Мир», «СП «Стандарт», «ВалевскиСпорт», а также ИП Епанчинцева И.В., ИП Чепурнова Е.О. (Masterskaya) и других.
Кроме того, часть ателье, работающих в областном центре, организуют доставку масок по городу.
Список производителей защитных масок
ИСТОЧНИК KP.RU