2020-04-14T09:14:00+03:00
Происшествия

Мошенники под видом стражей порядка вымогали с томича "взятку" за отсутствие тепловизора

Мужчина не поддался на уловки аферистов и сообщил о них в полицию
Алиса Селезнева
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Аферисты угрожали "закрыть" организацию, где нет тепловизораАферисты угрожали "закрыть" организацию, где нет тепловизораФото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, на сотовый телефон жителю Томской области поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником одной из правоохранительных структур, в задачи которой входит проверка соблюдения профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19 в различных организациях.

- «Сотрудник» уточнил, имеется ли в организации, где работает томич, «тепловизор» для замера температуры работников. Мужчина в ответ пояснил, что данную процедуру они осуществляют другим прибором. Однако звонивший настаивал на том, что обязательным требованием является наличие в организации «тепловизора» и в ходе «инспектирования» комиссия примет решение закрыть данную организацию. Спустя некоторое время незнакомец снова перезвонил мужчине и сообщил, что они готовы перенести проверку на другой объект, но в этом случае необходимо оказать финансовую помощь в размере 4 000 рублей на приобретение нескольких букетов цветов для представительниц женского пола из комиссии. Тогда томич понял, что ведет переговоры с мошенником и прекратил разговор. – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. В случае поступления подобного звонка необходимо обратиться в ближайший пункт полиции или по телефону 02 (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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