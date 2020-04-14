Депутаты внесли экстренные изменения в закон о бюджете Томской области

14 Апр 2020 2020-04-14T09:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 апреля, состоялось собрание Законодательной Думы Томской области, в повестке дня которого был лишь один вопрос: о приостановлении действия статьи 18 закона об областном бюджете на 2020-2022 годы. Впервые в истории регионального парламента часть депутатов смогла работать удаленно, с использованием системы видеоконференцсвязи.

Своим решением депутаты сняли ограничения на авансирование государственных закупок на период эпидемии коронавируса. В настоящее время при проведении большей части госзакупок запрещено расходовать авансом более 30% от суммы госконтракта. При этом, пояснил заместитель губернатора Александр Феденев, для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких один из поставщиков требует 70% предоплаты, второй – 100%. Такая же ситуация, по его словам, может возникнуть и в отношении ряда медикаментов.

Председатель областной Думы Оксана Козловская заявила: «Мы приостанавливаем действие статьи 18 закона об областном бюджете, которая устанавливает ограничения для расходования бюджетных средств на госзакупки в части авансовых платежей. Это ограничение распространяется, в том числе, и на закупки медицинского профиля, что в сегодняшней ситуации мешает действиям, которые могут предотвратить распространение коронавируса».

Депутаты, восемь из которых участвовали в собрании дистанционно, единогласно поддержали поправку в закон об областном бюджете на 2020 год.

Напомним, 10 апреля на внеочередном собрании облдумы губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что с 1 апреля с России принципиально изменились бюджетные полномочия исполнительной власти всех уровней.

– Учитывая серьезные риски по доходам бюджета, возможностей для увеличения расходов у нас нет. Предстоит останавливать некоторые региональные программы, – сказал глава региона. – Я уже определил перечень расходов на сумму около миллиарда рублей. Это деньги для перепрофилирования медсанчасти №2 в специализированный инфекционный госпиталь, на формирование резерва медикаментов и средств индивидуальной защиты, на создание сортировочного госпиталя на базе медсанчасти «Строитель» и на работу обсерватора для граждан с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU