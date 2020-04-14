2020-04-14T08:37:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменены автобусные рейсы из Томска в Горно-Алтайск и Белокуриху

Из-за угрозы коронавируса популярные курорты и места отдыха Алтая закрыты для туристов
Алиса Селезнева
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Число межрегиональных рейсов из Томска значительно сократилось.Число межрегиональных рейсов из Томска значительно сократилось.Фото: из открытых источников
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Начиная с 16 апреля, отменен автобусный рейс N783 ТомскБелокуриха (Алтайский край) – информация об этом появилась сегодня на сайте томского автовокзала. Ранее были также отменены рейсы по маршруту "Томск АВ - Горно-Алтайск», значившиеся в расписании на 9, 11, 13 апреля, время отправления 19-45.

В справочной службе автовокзала пояснили, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Белокурихе закрыты все санатории, поэтому рейс не востребован у томичей.

В рамках режима полной самоизоляции, власти республики Алтай запретили гостевым домам и турбазам принимать туристов до 1 июня, поэтому желающих уехать из Томска в Горно-Алтайск практически нет.

Есть и хорошие новости: с 13.04.2020 возобновляется рейс №600 "Томск АВ - Кемерово", время отправления 09-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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