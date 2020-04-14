Томич, управлявший мопедом без прав, «встретился» на трассе с ВАЗом
ДТП произошло в понедельник,13 апреля, около пяти часов утра, на 66-ом километре автодороги Камаевка – Асино – Первомайское.
- По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗ 21120, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с попутным мопедом Racer. С травмами 37- летний водитель мопеда госпитализирован в медицинское учреждении. Права управления транспортными средствами мужчина не имеет. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. – сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU