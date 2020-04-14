Томич, управлявший мопедом без прав, «встретился» на трассе с ВАЗом

14 Апр 2020 2020-04-14T08:04:27+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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ДТП произошло в понедельник,13 апреля, около пяти часов утра, на 66-ом километре автодороги Камаевка – Асино – Первомайское.

- По предварительной информации, 31-летний водитель ВАЗ 21120, не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с попутным мопедом Racer. С травмами 37- летний водитель мопеда госпитализирован в медицинское учреждении. Права управления транспортными средствами мужчина не имеет. Водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU