2020-04-14T07:39:18+03:00
Общество

Томский госуниверситет готов к онлайн-приему вступительных экзаменов

У «альма матер» богатый опыт их проведения и есть все необходимые ресурсы
Алиса Селезнева
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ТГУ готов провести приемную кампанию он-лайнТГУ готов провести приемную кампанию он-лайнФото: из открытых источников
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ТГУ полностью готов организовать вступительные испытания в дистанционном формате – сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Как отмечается, и до пандемии коронавируса вступительные испытания для иностранных абитуриентов и поступающих на базе среднего профессионального образования, а также на творческие специальности и в магистратуру проходили в дистанционном формате. Абитуриенты из дальнего зарубежья, например, из Китая и Вьетнама, уже 3 года сдают вступительные испытания он-лайн. В новых условиях ТГУ применит эту технологию для оценки знаний студентов из ближнего зарубежья и других стран. В зависимости от ситуации это будет или индивидуальная онлайн-сессия, или массовое тестирование.

– Несмотря на изменение сроков ЕГЭ и приемной компании, на качество приема это не повлияет. Мы также будем ждать и российских студентов с результатами ЕГЭ. Мы уверены, что количество поданных заявлений будет на прежнем уровне. – отметил начальник Управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

По его словам, для оценки знаний ТГУ будет использована система прокторинга - онлайн-идентификации учащихся, наблюдения и контроля за ходом экзамена.

Перед началом тестирования студент предъявляет свой паспорт, и специальный человек – проктор, это может быть или живой человек, или искусственный интеллект – сличает изображение с камеры с изображением на документе. Кроме того, проктор может видеть экран компьютера студента, и система считывает окружающие звуки. При этом вся сессия записывается, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций можно было обратиться к видео. Такой формат помогает предотвратить использование шпаргалок и других сторонних ресурсов.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ и приказом Минобрнауки РФ Томский государственный университет с 6 апреля продолжает дистанционное обучение студентов. Все 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения, основной объем работы фиксируется в Moodle ТГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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