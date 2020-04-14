2020-04-14T07:17:46+03:00
Общество

Томская IT-компания оперативно разработала сервис для организаций, возобновляющих работу

Ресурсом будут пользоваться и правоохранители при проверках граждан и предприятий
Алиса Селезнева
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Айтишники создали и запустили новый сервис за считанные дниАйтишники создали и запустили новый сервис за считанные дниФото: из открытых источников
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Томская компания Rubius по просьбе региональной администрации оперативно разработала сервис работа.томск.рф для сбора данных об организациях, возобновляющих или продолжающих работу в период режима полной самоизоляции.

Напомним, перечень соответствующих отраслей вчера, 13 апреля, своим распоряжением утвердил губернатор Сергей Жвачкин.

- Чтобы возобновить работу, организации, внесенной в перечень, нужно заполнить на сайте работа.томск.рф специальную форму, прикрепить к ней письмо на фирменном бланке с печатью и подписать здесь же декларацию о соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с COVID-19. Сервис автоматически проверит ОКВЭД компании и сообщит, если ее деятельность все еще под запретом из-за пандемии коронавируса. Уведомления предприятий, которым разрешено вернуться к работе, отправятся напрямую в администрацию Томской области. Для органов власти сайт автоматически формирует статистику о количестве работающих в регионе предприятий и численности людей, которые продолжают трудиться удаленно или в офисе. –сообщает пресс-служба областной администрации.

-Сервис позволяет легко проверить, попадает ли та или иная отрасль под ограничения из-за пандемии, отправить в администрацию уведомление о работе и сообщить численность работающих сотрудников, Все прозрачно и, надеюсь, позволит упростить и систематизировать взаимодействие между бизнесом и властью - отметил сооснователь Rubius Сергей Дорофеев.

Сервисом также будут пользоваться органы правопорядка, чтобы проверить, действительно ли жители городов и районов направляются на работу и есть ли у компании разрешение продолжить деятельность. Сотрудникам правоохранительных органов будет достаточно ввести на сайте ИНН или название организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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