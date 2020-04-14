2020-04-14T06:27:48+03:00
Общество

Большинство томских водителей поддерживает ограничение уличного движения из-за коронавируса

Такие данные показал опрос популярного интернет- портала
Алиса Селезнева
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46% томских автолюбителей поддерживают ограничение передвижения по улицам.46% томских автолюбителей поддерживают ограничение передвижения по улицам.Фото: из открытых источников
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Автомобильный портал «Дром» с 30 марта по 7 апреля провел среди своих пользователей опрос на тему: «Нужно ли из-за эпидемии ограничивать передвижение по улицам?». Согласно результатам опроса, 46% томичей поддержали эту идею, выбрав вариант ответа - «Да, по всей стране». 32% откликнувшихся томских автолюбителей считают, что ограничения нужны только в тех регионах, где зафиксировано большое количество зараженных коронавирусом. 22% местных респондентов выступили против ограничений на передвижение по улицам.

- На удивление в столице, где выявлено самое большое в стране количество заболевших коронавирусом, процент высказавшихся против самоизоляции выше, чем в регионах – 27%. При этом вариант «Да, по всей стране» оказался популярнее, чем в среднем по России (50%). Его выбрало 54% респондентов – отмечается в сообщении организаторов опроса.

Среди регионов меньше всего ограничивать себя в передвижениях готовы жители Саратовской области (37%) и Камчатского края (28,5%). С ними не согласны в Ямало-Ненецком автономном округе и Волгоградской области, где 60% опрошенных выбрали вариант ответа «Да, по всей стране».

В общей сложности, участие в опросе приняли почти 20 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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