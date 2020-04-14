Штамм коронавируса прошел декларирование в Томской таможне

14 Апр 2020 2020-04-14T06:15:42+03:00

В России идет активная работа над созданием на основе штамма коронавируса вакцины против COVID-2019. Фото: из открытых источников

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Томская таможня выпустила декларацию на актуальный и, по сути, эксклюзивный товар – штамм коронавируса. Одна из компаний импортировала его для проведения научных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований, а в дальнейшем для создания вакцины, ввезла из США в Московский регион вирусные частицы. Декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года.

Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 х 0,6 миллилитра и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура в пределах 2-8°С, продукция находилась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером вес товара составил 4,5 килограмма.

По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара – один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода продукции, инспекторы таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне: первая подобная декларация была выпущена 30 января 2020 года.

Таможенники сейчас особое внимание уделяют выпуску товаров первой необходимости и медицинского назначения, говорится в сообщении. Так, Томская таможня с начала года оформила импортных латексных перчаток стоимостью около 100 тысяч долларов США. На экспорт (до вступления в силу запрета на вывоз) отправились медицинские маски стоимостью около $ 25 тысяч, респираторы стоимостью свыше $ 22 тысяч. В основном эти товары перемещались через московский авиаузел, а декларировались удаленно в Центре электронного декларирования Томской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU