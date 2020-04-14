2020-04-14T05:44:52+03:00
75 лет Великой Победы

«Звезды героев» начали устанавливать в Томске

К 75-летию Победы они появятся на улицах и в скверах, названных в честь героев Советского Союза
Елена Реутова
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Установка стел будет завершена до конца апреляУстановка стел будет завершена до конца апреляФото: из открытых источников
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К 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне на всех улицах и скверах Томска, названных в честь героев Советского Союза, а также в честь воинских частей, которые формировались в Томске, будут установлены конструкции со звездой.

В Кировском районе к работе уже приступили - произведено вертикальное бурение земли глубиной 3-3,5 метра под заливку фундамента и установки опор на четырех участках. Такая глубина в перспективе позволит исключить возможную деформацию установленной конструкции.

«Звезды героев» появятся на ул. 19-й Гвардейской Дивизии (входная группа стадиона «Политехник»), улице имени героев Советского Союза - Мусы Джалиля (возле общежития НИ ТГУ «Парус») и Александра Матросова (рядом с ДЮЦ «Звездочка»), в сквере имени героя Советского Союза Андрея Власова (на пересечении ул. Вершинина и Нахимова).

Сами конструкции в настоящее время находятся на изготовлении на Томском электромеханическом заводе, их установка начнется в ближайшее время.

Стелы со звездами, которые будут установлены в Ленинском, Советском и Октябрьском районах, будут несколько отличаться по дизайну: их высота составит около 3-х метров.

В Советском районе две звезды установят на улице имени Героев Советского Союза: Алексея Лебедева (пересечение с ул. Л. Толстого и с ул. Красноармейской), Мусы Джалиля (возле дома № 28а), Олега Кошевого (пересечение с пр. Фрунзе), Феоктиста Трифонова (на спуске с проспекта Ленина) и Георгия Жукова в поселке Родионово.

В Ленинском районе звезды появятся на улице имени героев Советского Союза: Леонида Говорова (пересечение ул. Говорова и 79 Гв. Дивизии, возле дома по ул. Говорова, 46), Василия Смирнова (2 звезды по условным адресам: Барнаульская, 7 и Смирнова, 36), а также на улице имени героев 79-й Гвардейской Дивизии, 24 (пересечение с пр. Мира).

В Октябрьском районе установка «Звезд героев» планируется на улице имени героев Советского Союза Ивана Черных (2 звезды – И. Черных, 11 и 125), Лизы Чайкиной (пер. Путевой, 2) Николая Ватутина (условный адрес - Фестивальная, 9), Зои Космодемьянской (возле дома № 1б), Любы Шевцовой (возле дома № 15), 79-й Гвардейской дивизии (условный адрес Пушкина, 48ж, Пушкинская развязка).

Все «Звезды героев» в Томске должны быть установлены до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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