2020-04-14T05:22:38+03:00
Общество

Как пережить самоизоляцию: психологи МЧС дали советы томичам

Самообразование и физические нагрузки помогут справиться с новым образом жизни
Елена Реутова
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Движение помогает справиться со стрессомДвижение помогает справиться со стрессомФото: из открытых источников
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Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощущение напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к переживанию чувства беспомощности и невозможности приспособиться к новым условиям.

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России разработали специальные рекомендации для населения, в которых описали методы борьбы с психологическими проблемами, которые могут возникнуть во время самоизоляции.

Психологи выделили четыре группы эмоциональных состояний: сложность адаптации из-за введенных ограничений, генерализованная и ситуационная тревоги, повышение уровня конфликтных отношений. Возникновение таких состояний они считают нормальной реакцией человека на сложившиеся обстоятельства, но отмечают важность понимания причин, из-за которых оно появляется. Чтобы помочь людям адаптироваться к новым условиям, психологи МЧС России разработали специальные рекомендации.

В частности, специалисты советуют планировать режим дня, включать в повседневную жизнь физическую активность, использовать только официальные источники для получения информации о текущей ситуации, задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования, обращаться за эмоциональной поддержкой к родным и близким, а при необходимости — к специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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