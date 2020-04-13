2020-04-13T21:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 14 апреля 2020 года: в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 14 апреля 2020 года
Елена Реутова
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Режим самоизоляции в Томской области продлен до 30 апреляРежим самоизоляции в Томской области продлен до 30 апреляФото: из открытых источников
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По данным на 14 апреля, в Томской области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 3 человека выздоровели, 5 находится на лечении.

Четыре новых случая заболевания в Томской области было зарегистрировано вчера, 13 апреля: 1 - в Томске, 3 - в одном из районов области.

Установлено, что один из заболевших выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные – контактные заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля.

Все заболевшие изолированы: трое проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ № 2, один – в инфекционном отделении районной больницы.

- Только строжайшее соблюдение самоизоляции может разорвать цепочку контактов и предотвратить появление новых случаев коронавируса, - напомнил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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