Коронавирус в Томске, последние новости на 14 апреля 2020 года: в регионе зарегистрировано 8 случаев заболевания
По данным на 14 апреля, в Томской области зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 3 человека выздоровели, 5 находится на лечении.
Четыре новых случая заболевания в Томской области было зарегистрировано вчера, 13 апреля: 1 - в Томске, 3 - в одном из районов области.
Установлено, что один из заболевших выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные – контактные заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля.
Все заболевшие изолированы: трое проходят лечение в респираторном госпитале МСЧ № 2, один – в инфекционном отделении районной больницы.
- Только строжайшее соблюдение самоизоляции может разорвать цепочку контактов и предотвратить появление новых случаев коронавируса, - напомнил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.
ИСТОЧНИК KP.RU