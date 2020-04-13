2020-04-13T17:51:49+03:00
Общество

Салоны красоты в Томской области смогут вернуться к работе

Они внесены в перечень организаций, которые могу работать во время действия режима самоизоляции
Елена Реутова
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Парикмахеры могут вернуться к работеПарикмахеры могут вернуться к работеФото: из открытых источников
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Ранее сообщалось, что власти Томской области разрешат некоторым предприятиям региона возобновить работу в период полной самоизоляции, если руководители подпишут декларацию о выполнении всех требований Роспотребнадзора. Об этом напрямую говорится в обращения губернатора Томской области Сергей Жвачкина.

- Продляя режим самоизоляции, мы детально проанализировали ситуацию. Нам с вами нужно найти «золотую середину» между коронавирусом и сохранением экономики, а значит, сохранением рабочих мест и зарплат. Поэтому мы даем возможность начать работу ряду предприятий, – отметил глава региона.

В распоряжении, которое сегодня подписал губернатор, приведен перечень отраслей, которые смогут возобновить работу. Среди прочего упоминаются и салоны красоты, предоставляющие парикмахерские услуги. Правда, при соблюдении требований, указанных на сайте работа.томск.рф.

Например, все сотрудники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты, рабочие места должны находиться друг от друга на расстояние не менее 1,5 метра; каждые два часа рабочие помещения нужно дезинфицировать.

В работе с клиентами необходимо использовать только одноразовые материалы, в том числе накидки и полотенца. После каждого клиента контактные поверхности следует обработать.

Прием посетителей возможен только по предварительной записи, при этом клиент в обязательном порядке подписывает заявление об отсутствии признаков респираторной инфекции, а также гарантии, что он и (или) члены его семьи в последние 14 календарных дней не прибыли из зарубежных стран, Москвы и Санкт-Петербурга и не находились в контакте с лицами, прибывшими из этих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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