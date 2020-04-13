Губернатор: «Передвигаясь по городу, имейте при себе удостоверение личности»

13 Апр 2020 2020-04-13T15:24:23+03:00

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Как рассказал сегодня в своем обращении Сергей Жвачкин, до конца апреля сохранятся все введенные ранее ограничения. Школьники и студенты продолжат обучаться дистанционно, неработающее население - находиться дома, покидая квартиры только для выхода в магазин, медицинское учреждение или аптеку, на прогулку с младенцем, а также, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

До мая будут закрыты театры, кинотеатры, клубы, фитнес-центры, стационарный общепит.

- Передвигаясь по городу, имейте при себе удостоверение личности, а те, кто работает – служебное удостоверение или справку от руководителя в свободной форме, - обратился к жителям региона губернатор Томской области. - Если у вас нет с собой никаких документов – будьте готовы ответить по закону. В отличие от многих других регионов, мы пока не начали выдавать пропуска. Надеюсь, до этого не дойдёт. Это зависит и от эпидемиологической ситуации, но и от нашей с вами самодисциплины тоже. И я ещё раз обращаюсь ко всем с просьбой её соблюдать – если мы хотим остаться живыми и здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU