Иван Деев рассказал о готовности медучреждений Томской области к приему больных с коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T15:08:37+03:00

В ближайшее время ожидается дополнительное поступление аппаратов ИВЛ в Томскую область Фото: из открытых источников

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Больных с коронавирусной инфекцией сегодня готовы принимать несколько медицинских учреждений Томской области. Среди них – инфекционное отделение больницы № 3 Томска, детская больница имени Сибирцева, респираторный госпиталь МСЧ№2 и другие. В общей сложности в этих учреждениях можно принять уже сейчас 540 пациентов с коронавирусом.

- Надо понимать, что не все койки для таких пациентов должны быть оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, - отметил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев. – Часть из них имеет доступ к кислороду (возможность подавать увлажненный кислород), что может потребоваться пациентам с заболеванием средней степени тяжести. При этом только в распоряжении респираторного госпиталя МСЧ №2 сегодня работает 70 аппаратов ИВЛ.

В ближайшее время ожидается поставка в больницы региона дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU