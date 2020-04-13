Новые случаи заболевания коронавирусом в Томске не связаны с поездками за рубеж

13 Апр 2020 2020-04-13T14:17:19+03:00

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Сегодня стало известно о четырех новых случаях заболевания COVID-19 в Томской области. Трое из вновь выявленных зараженных жителей региона – родственники заболевшего, диагноз которого был подтвержден 8 апреля. Все они в настоящий момент госпитализированы в респираторном госпитале МСЧ №2. Их состояние близкое к удовлетворительному.

- Мы работаем по этому очагу. На сегодняшний день взято более 120 смывов у «цепочки контактов». И работа эпидемиологов продолжается, - рассказал заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области Иван Деев.

Что касается еще одного заразившегося коронавирусной инфекцией жителя региона – известно, что недавно он выезжал в Новосибирскую область. Явных контактов с лицами, которые вернулись из заграницы, он не описывает. Вероятнее всего заражение произошло в одном из мест массового скопления людей в Новосибирске.

Это пациент проходит лечение в инфекционном отделении районной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU