Режим самоизоляции в Томске продлен до конца месяца

13 Апр 2020 2020-04-13T13:58:09+03:00

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Сегодня, 13 апреля, Сергей Жвачкин, обращаясь к жителям Томской области сообщил о решении продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.

- Предстоящие две недели по нашим прогнозам будут самыми сложными и решающими. Напомню о двух с половиной тысячах жителей Томской области, которые вернулись из-за границы. Они в самоизоляции, но болезнь и у них, и у тех, кто контактировал с ними, на пике проявления. Не будем забывать и о трехстах пятидесяти томичах, которые до сих пор находятся за границей, но вернутся в ближайшее время. Риски распространения вируса слишком высоки. Это подтверждает и недавно выявленный случай, когда человек заразился, просто гуляя по улицам Томска. Другой больной, в нарушение всех запретов не общаться с родственниками, заразил своих родителей. Количество больных в Томской области увеличилось в два раза, их уже восемь, - пояснил причины продления режима губернатор.

Вместе с тем глава региона подчеркнул необходимость найти «золотую середину» между борьбой с коронавирусом и сохранением экономики, а значит сохранением рабочих мест и заработных плат. Ряд предприятий, полный перечень которых есть в распоряжении, подписанном Сергеем Жвачкиным, сможет вернуться к работе.

- Однако есть одно «но». Каждый предприниматель, каждый руководитель организации перед началом работы должен гарантировать соблюдение всех сегодняшних санитарно-эпидемиологических требований, - обратил внимание предпринимателей губернатор. - Мы создали специальный сайт – работа.томск.рф, - уточнил глава региона. - Перед тем, как открыть свое учреждение, каждый руководитель должен направить на этот сайт уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU