2020-04-13T12:19:26+03:00
Умный город

В Томском госуниверситете создали прибор, который передает тактильные ощущения

На РФФ ТГУ разрабатывают устройство, передающее ощущения ударов и щекотки для использования в VR
ИГОРЬ ТЮРИН
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Новые возможности виртуальной реальностиНовые возможности виртуальной реальностиФото: из открытых источников
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Радиофизики Томского госуниверситета создали прибор, с помощью которого можно почувствовать щекотку, жжение и боль. Эту технологию можно использовать, например, в сфере онлайн-игр, сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас создатели дорабатывают устройство, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения, например, как на его кожу садится комар или как рисуют на его теле. Проект разрабатывает студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко.

Сегодня для создания обратной связи в VR существуют три основные технологии – ограничение свободы движения при помощи экзоскелета, использование вибомоторов, электростимуляция. Радиофизики ТГУ, вдохновившись белорусской технологией TeslaSuit, используют электростимуляцию. Однако прибор радиофизиков воздействует с помощью электрических импульсов не на мышцы, которые устают от длительного воздействия, а только на кожу человека.

– Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость, – рассказал автор проекта Андрей Косторной. – Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного.

Сейчас ученые дорабатывают прибор, чтобы создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами, например, прикосновение чужой ладони и другие. Перспективной считается разработка сигнально-кодовой связи, например, для управления роботами. После окончания режима самоизоляции начнутся испытания на выборке волонтеров.

Напомним, что проект был поддержан программой «УМНИК» Фонда содействия инновациям, на реализацию этой технологии было выделено 500 тысяч рублей. Следующий этап – обращение к программе грантов «СТАРТ», которая направлена на создание малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара или технологии с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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