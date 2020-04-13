Команды из семи городов России вышли в полуфинал нефтегазового чемпионата Томского политеха

13 Апр 2020 2020-04-13T11:39:22+03:00

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Центр Heriot-Watt Томского политехнического университета совместно с ПАО «Газпром нефть» и другими индустриальными компаниями-партнерами проводят Всероссийский чемпионат OilCase по решению нефтегазовых кейсов для студентов. Стартовал второй этап чемпионата – в него вышли 16 команд из семи городов страны.

Центр Heriot-Watt ТПУ проводит чемпионат OilCase в третий раз. В нем принимают участие студенты-старшекурсники, которые учатся на технических и естественнонаучных специальностях: нефтяники, геологи, физики, химики, математики, механики, энергетики. Участниками чемпионата стали 750 студентов, объединенные в команды по четыре человека. Все этапы чемпионата в 2020 году переведены в дистанционный формат.

В рамках кейс-чемпионата команды решают несколько кейсов, охватывающих полный цикл жизни месторождения – от геологоразведки до поверхностного обустройства. В первом туре они анализировали исходные данные о лицензионном участке, изучали его геологические особенности, создавали план разработки и прогнозировали имеющиеся запасы нефти и газа. Во второй этап вышли 16 команд из Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новосибирска, Тюмени и Красноярска.

Второй этап стартовал 10 апреля, и к 17 апреля студенты должны будут представить экспертам свой дизайн гидроразрыва пласта и расчеты геометрии трещины с помощью языка программирования Python. Итоги своей работы команды должны представить не только в виде программного кода, но и в формате видеопрезентаций.

Финальный этап начнется 20 апреля. К нему три лучшие команды должны будут подготовить комплексную схему движения углеводородов из недр до конечного потребителя. Победителей чемпионата объявят 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU