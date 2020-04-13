Юные томичи из технопарка «Кванториум» победили в финале Олимпиады НТИ

13 Апр 2020 2020-04-13T11:11:48+03:00

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Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Томска стали победителями финала Олимпиады кружкового движения Национальной технической инициативы (НТИ).

Финал Олимпиады завершился 11 апреля в онлайн режиме при поддержке Академии цифровых технологий Новгородского государственного университета.

Кванторианцы – Руфин Даниил и Сидорин Игорь, участвовавшие в финале по профилю «Летательная робототехника», признаны победителями в командном зачете и призерами – в личном.

Школьники разработали программу для запуска и управления беспилотным летательным аппаратом. Код, написанный командами, проверялся в Центре управления полетами (ЦУП) в Академии цифровых технологий на реальных коптерах под контролем экспертов.

Олимпиада кружкового движения НТИ – всероссийская инженерная олимпиада проводится по 29 профилям. В ней могут участвовать ученики 8-11 классов (Олимпиада КД НТИ) и ученики 5-7 классов (Олимпиада КД НТИ. Junior). Победители и призеры Олимпиады НТИ могут поступить в вузы-организаторы без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU