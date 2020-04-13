Коронавирус в Томске: стало известно о четырех новых случаях заражения COVID-19
Общее число случаев заражения в регионе достигло восьми
Общее число зараженных достигло восьмиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В Томской области выявлено четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе восемь подтвержденных случаев.
Утром региональный оперативный штаб сообщал о том, что сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
ИСТОЧНИК KP.RU