2020-04-13T10:59:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о четырех новых случаях заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло восьми
Елена Реутова
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Общее число зараженных достигло восьмиОбщее число зараженных достигло восьмиФото: из открытых источников
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В Томской области выявлено четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе восемь подтвержденных случаев.

Утром региональный оперативный штаб сообщал о том, что сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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