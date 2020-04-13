Коронавирус в Томске: стало известно о четырех новых случаях заражения COVID-19

13 Апр 2020 2020-04-13T10:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томской области выявлено четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе восемь подтвержденных случаев.

Утром региональный оперативный штаб сообщал о том, что сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

ИСТОЧНИК KP.RU