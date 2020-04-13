2020-04-13T10:43:42+03:00
Общество

Сезон открыт: за минувшую неделю 6 томичей пострадали от клещей

Роспотребнадзор призывает к осторожности во время загородных прогулок
Алиса Селезнева
Поделиться:
Клещевой энцефалит- опасное заболевание.Клещевой энцефалит- опасное заболевание.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В период с 2 по 9 апреля в Томской области было зарегистрировано 6 обращений граждан с присасыванием клещей, 2 из обратившихся - дети. Всего же с начала эпидсезона в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 7 человек. Из них только 1 человек был привит от клещевого энцефалита – информирует Роспотребнадзор по Томской области.

Специалисты ведомства, напоминают, что территория Томской области является природным очагом клещевых инфекций. Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю прививки получили 4039 жителей региона, в том числе 512 детей. Всего же прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 14406 человек, из них 2747 детей.

Управление Роспотребнадзора по Томской области призывает томичей в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать специальные костюмы, одежду светлых тонов, закрывающую открытые участки тела, отпугивающие препараты - репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители томского села могут получить льготные кредиты Россельхозбанка
Библиотека приглашает читателей на онлайн-встречу с томскими писателями
Проект томского Центра «Синяя птица» получил грантовую поддержку
В Томском госуниверситете создали прибор, который передает тактильные ощущения
Жители Томской области ищут работу через федеральный портал
Команды из семи городов России вышли в полуфинал нефтегазового чемпионата Томского политеха
Юные томичи из технопарка «Кванториум» победили в финале Олимпиады НТИ
Коронавирус в Томске: стало известно о четырех новых случаях заражения COVID-19
Сезон открыт: за минувшую неделю 6 томичей пострадали от клещей
Жители Томской области с начала года перечислили на счет «Победа» более 1 млн рублей
Томичей приглашают посмотреть мультфильм о старце Феодоре Томском
Мотоциклист из томского села слетел с дороги и попал в больницу
Все реки в черте Томска вскрылись ото льда
Заблокированные счета заставили жителя Томской области вспомнить о собственных детях
Пятый резидент может появиться в ТОР «Северск» в ближайшее время
Поезда Томск-Москва и Томск-Анапа временно перестанут курсировать
Ледоход в Томской области дошел до Чаинского района
МФЦ «Мои документы» в Томской области работает по предварительной записи
Мошенники рассылают томичам смс о штрафах за нарушение самоизоляции
Пять человек спасли из пожара сотрудники Росгвардии в Томской области
Коронавирус в Томске, последние новости на 13 апреля 2020 года: в больницах региона один пациент с коронавирусом
Томич решил помочь «сотрудникам банка» поймать мошенников и лишился крупной суммы
Почти 245 тысяч томских детей ждут возобновления офлайн занятий в кружках и секциях