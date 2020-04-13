Сезон открыт: за минувшую неделю 6 томичей пострадали от клещей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:43:42+03:00

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В период с 2 по 9 апреля в Томской области было зарегистрировано 6 обращений граждан с присасыванием клещей, 2 из обратившихся - дети. Всего же с начала эпидсезона в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 7 человек. Из них только 1 человек был привит от клещевого энцефалита – информирует Роспотребнадзор по Томской области.

Специалисты ведомства, напоминают, что территория Томской области является природным очагом клещевых инфекций. Самой эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю прививки получили 4039 жителей региона, в том числе 512 детей. Всего же прививками от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 14406 человек, из них 2747 детей.

Управление Роспотребнадзора по Томской области призывает томичей в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать специальные костюмы, одежду светлых тонов, закрывающую открытые участки тела, отпугивающие препараты - репелленты (активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить само и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя.

ИСТОЧНИК KP.RU